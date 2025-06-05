Сборная Германии впервые за четверть века уступила Португалии.

В последний раз Бундестим проигрывали данному сопернику на Евро 2000. Тогда Германия уступила со счётом 0:3 и заняла последнее место в группе с Румынией и Англией.

Команды после ещё встречались 5 раз – трижды на Евро, один раз в квалификации к Чемпионату Мира и один раз на Мундиале. Во всех матчах побеждала сборная Германии.

Напомним, что в полуфинале Лиги Наций сборная Германии проиграла Португалии со счётом 1:2 и в воскресенье сыграет в матче за третье место.

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