Джозеф ПАРКЕР: «Усик сказал нет. Это принесет большие деньги»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Временный чемпион мира в легком весе Джозеф Паркер рассказал, что Александр Усик отказался проводить с ним бой.

«Я недавно встретился с Усиком, предложил, чтобы последний бой он провел со мной. Но он отказал. Он хочет боев с Джошуа или Фьюри, ведь это принесет большие деньги.

Усик сказал мне: «Не волнуйся, скоро я уйду на пенсию и у тебя будет свой шанс». Я бы очень хотел боя с Усиком, я считаю его лучшим супертяжеловесом поколения», — сказал Паркер.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua