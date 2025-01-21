«С Джошуа уже покончено». Супертяж готов завершить карьеру Энтони

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт

Опытный супертяж Диллиан Уайт под конец карьеры готов выйти на бой с Энтони Джошуа, который после поражения от Даниэля Дюбуа находится в неопределенной позиции.

«Дважды просить меня не нужно. Говорят, что я – один из вариантов, но со мной никто не говорил. Но я готов драться с Джошуа, просто позвоните. Не проблема, но, я думаю, с ним уже все закончено».

«Он сделал ошибку, когда сразу не вышел на реванш с Дюбуа, когда был шанс на титул. Теперь ему постоянно будут вспоминать эти мемы с его нокаутом. Так что я жду», – сказал Уайт.

Промоутер Джошуа сообщил, что Энтони вернется в ринг в мае или июне, соперник пока не определен.

Уайт уже дрался с Джошуа и проиграл нокаутом.

Промоутер Джошуа: «Он вернется. Очень плохо принял поражение от Дюбуа»

sport.ua