Известный тренер: «Этот боксер нанес бы Усику много повреждений»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный американский тренер по боксу Санни Эдвардс оценил шансы абсолютного чемпиона мира Александра Усика в бою против легендарного супертяжеловеса Майка Тайсона.

«Майк Тайсон мог провести 12 мощных раундов, и его стиль был бы неудобен для Усика. Тайсон быстрее, бил бы по корпусу хуками и апперкотами. Усик мог бы переломить бой во второй половине, но сначала получил бы много повреждений», — отметил Эдвардс.

Ранее «Железный Майк» сообщил, что достигнута договоренность о поединке против непобедимого американского боксера Флойда Мейвезера.

sport.ua