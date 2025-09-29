Президента FIA тревожит увеличение числа спринтов

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем выразил обеспокоенность в связи со сложностями, которые неизбежно возникнут, если количество этапов со спринтами в дальнейшем будет увеличиваться.

О такой перспективе говорил Стефано Доменикали, отметивший, что организаторы чемпионата намерены продолжить корректировать формат гоночных уик-эндов, чтобы активнее привлекать внимание новых болельщиков. Дискуссии на эту тему продолжаются, и в том числе рассматривается вариант, при котором число спринтов может быть удвоено.

В настоящее время в календарь сезона включено шесть этапов со спринтами, столько же их запланировано и на 2026 год, но уже в 2027-м коротких субботних гонок может стать больше.

У президента FIA есть своё мнение на этот счёт.

«В первую очередь я всегда думаю о том, что это ляжет дополнительным бременем на наш персонал, – прокомментировал он в эфире телеканала Viaplay. – Сотрудники FIA уже сейчас проводят много времени в командировках. Но также мы должны задаться вопросом: будет ли это (т.е. увеличение числа этапов со спринтом) хорошо для команд чемпионата?..»

В настоящее время календарь чемпионата состоит из 24 этапов – это максимум, предусмотренный действующим Договором Согласия, но уже это сопряжено с очень серьёзными нагрузками на сотрудников команд, которые значительную часть года проводят в дороге.

