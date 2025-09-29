Украинцы на турнирах ITF 29 сентября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($60,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
20:00 | Адриана Ткаченко (Украина, 16) – Сюзанна Колонус (Польша)
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
15:00 | Вячеслав Белинский (Украина, 4) – Джанлука Каденассо (Италия)
($30,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
11:30 | Вадим Коновчук (Украина, 2) – Ильос Аброров (Узбекистан)
($30,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. Финал
14:30 | Алина Корнеева (Украина) – Тасним Исмаил (Тунис, 11)
($30,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
10:30 | Дарья Есипчук (Украина, 3) – Эвита Рамирес (Франция)
($30,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
10:00 | Катерина Ужиловская (Украина) – Мия Любич (Сербия)
14:30 | Инга Лонгиненко (Украина) – Вероника Юдина (-, 8)
($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
12:30 | Мария Дробышева (Украина, 11) – Лиза Грубер (Австрия)
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. Финал
09:30 | Ева Галиевская (Украина, 9) – Валерия Гарневска (Болгария, 5)
11:00 | Елизавета Труш (Украина, 10) – Вероника Червац (Румыния)