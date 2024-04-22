Рейтинг WTA. Швёнтек проводит 100-ю неделю в статусе первой ракетки мира, Костюк — седьмая в Чемпионской гонке сезона

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг
Польская теннисистка Ига Швёнтек начинает 100-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Лишь восемь теннисисток ранее добирались до этой отметки.
В первой десятке рейтинга, по итогам прошлой недели, произошло лишь одно изменение — Маркета Вондроушова поднялась на 7-е место, обойдя Чжэн Циньвэнь.
ТОП-10 рейтинга WTA (на 22.04.2024)
1. Ига Швёнтек (Польша) — 10 560 очков
2. Арина Соболенко (-) — 7 848 очков
3. Коко Гауфф (США) — 7 258 очков
4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 6293 очка
5. Джессика Пегула (США) — 4 870 очков
6. Мария Саккари (Греция) — 4 195 очков
7. Маркета Вондроушова (Чехия) — 4 090 очков (+1)
8. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4 000 очков (-1)
9. Онс Жабер (Тунис) — 3 533 очка
10. Елена Остапенко (Латвия) — 3 438 очков
• Рейтинг WTA. Костюк — на пороге топ-20, прогресс Снигур и Соболевой
Личные рекорды теннисисток из топ-100:
13. Жасмин Паолини (Италия) +1
21. Марта КОСТЮК (Украина) +6
82. Мария Лурдес Карле (Аргентина) +1
94. Хулия Риера (Аргентина) +18 — дебют в топ-100
Чемпионская гонка WTA (на 22.04.2024)
1. Ига Швёнтек (Польша) — 3 335 очков
2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 3 193 очка
3. Арина Соболенко (-) — 2 628 очков
4. Даниэль Коллинс (США) — 2 022 очка
5. Коко Гауфф (США) — 1 873 очка (+1)
6. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1 845 очков (-1)
7. Марта КОСТЮК (Украина) — 1 675 очков (+5)
8. Жасмин Паолини (Италия) — 1 580 очков
…
9. Елена Остапенко (Латвия) — 1 554 очка
10. Анна Калинская (-) — 1 435 очков