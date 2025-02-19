Рио-де-Жанейро. Фонсека не смог продлить свою победную серию, два “лаки лузера” вышли во второй круг

Результаты матчей первого круга на турнире ATP 500 в Бразилии
Рио-де-Жанейро, Бразилия • 17-23 февраля • грунт • $2,574,145
Действующий чемпион: Себастиан Баэс (Аргентина)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Александр Зверев (Германия, 1) – Бу Юньчаокэтэ (Китай) 7:6(4), 6:4
Александр Шевченко (Казахстан) – Фелипе Мелижени Алвес (Бразилия, WC) 6:4, 6:2
Франсиско Комесанья (Аргентина) – Густаву Эйде (Бразилия, WC) 7:6(2), 6:7(7), 6:3
Николас Ярри (Чили, 6) – Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина, Q) 4:6, 6:3, 6:4
Франсиско Серундоло (Аргентина, 4) – Уго Гастон (Франция) 7:6(9), 6:0
Лучано Дардери (Италия) – Уго Дельен (Боливия, Q) 7:6(2), 2:2 (отказ)
Александр Мюллер (Франция) – Жуан Фонсека (Бразилия, SE) 6:1, 7:6(4)
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 8) – Корентен Муте (Франция) 6:3, 7:6(1)
Себастиан Баэс (Аргентина, 5) – Роман Андрес Бурручага (Аргентина, LL) 6:3, 7:5
Мариано Навоне (Аргентина) – Роберто Карбальес Баэна (Испания) 6:4, 6:3
Тьягу Монтейру (Бразилия, WC) – Факундо Диас Акоста (Аргентина)
Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй, Q) – Алехандро Табило (Чили, 3) 6:2, 7:5
Камилло Уго Карабелли (Аргентина, LL) – Педро Мартинес (Испания, 7) 4:6, 6:3, 6:3
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Душан Лайович (Сербия) 6:3, 6:4
Жауме Мунар (Испания) – Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) 6:4, 3:6, 6:0
Жайме Фария (Португалия, LL) – Томас Барриос Вера (Чили, Q) 6:2, 7:5
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua