Более 600 тысяч евро: известна сумма призовых, которую заработали украинские теннисистки на турнире в Мадриде

Подводим финансовые итоги турнира в Мадриде для украинских теннисисток



Наибольшую сумму призовых в Мадриде заработала Элина Свитолина, которая дошла до полуфинала основной сетки, где уступила Арине Соболенко. На втором месте расположилась Марта Костюк, сыгравшая в четвертьфинале, а третье место среди представителей Украины заняла Юлия Стародубцева, которая стартовав в квалификации, дошла до четвертого круга.

Призовые украинок в Мадриде

Элина Свитолина: 291 040 евро (за 1/2 финала основной сетки)

Марта Костюк: 165 670 евро (за 1/4 финала основной сетки)

Юлия Стародубцева: 90 445 евро (за 4-й круг основной сетки)

Даяна Ястремская: 30 895 евро (за 2-й круг основной сетки)

Людмила Киченок: 28 475 евро (за 1/4 финала в парном разряде)

Надежда Киченок: 15 270 евро (за 2-й круг в парном разряде)

Дарья Снигур: 6 270 евро (за 1-й круг квалификации)

Итого: 628 065 евро

*Сумма призовых указана без учета ставки налога, которая в Испании ориентировочно составляет 30-45% в зависимости от размера дохода

Отметим, что титул в Мадриде в этом году принесет 985 030 евро в одиночном разряде и 400 560 евро (на пару) за победу в парном турнире.

Напомним, что сегодня в финальном поединке одиночного разряда сыграют Арина Соболенко (-) и Коко Гауфф (США). Парный титул разыграют Вероника Кудерметова/Элизе Мертенс (-/Бельгия) – Сорана Кырстя/Анна Калинская (Румыния/-).



btu.org.ua