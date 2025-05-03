Нико Хюлкенберг: Мы максимизировали наш потенциал

Нико Хюлкенберг показал одиннадцатое время в квалификации к спринту Гран При Майами. Гонщик Sauber рассчитывает подтвердить высокую скорость в субботнем спринте.

Габриэль Бортолето показал только девятнадцатое время и назвал такой результат следствием собственной ошибки.

Нико Хюлкенберг (11-й): «Я доволен тем, что мы максимизировали наш потенциал в квалификации к спринту. Учитывая сложности, с которыми мы столкнулись в тренировке, одиннадцатое место кажется даже более заслуженным.

В тренировке на первой серии кругов на шинах Medium я заблокировал колёса, что привело к образованию проплешины. В результате у меня остались только мягкие шины на оставшиеся четыре серии. Очевидно, что это не лучшие условия для подготовки к квалификации.

Тем не менее, команда позитивно начала уик-энд в Майами. Сейчас цель состоит в том, чтобы сохранить показанный темп в спринте».

Габриэль Бортолето (19-й): «Я был доволен своим финальным кругом в первой части квалификации, поскольку отыгрывал довольно много времени относительно предыдущей попытки, и думал, что этого хватит для выхода во вторую часть. Однако я заблокировал колёса в 17-м повороте и потерял всё, что отыграл. Жаль, ведь теперь меня ждёт очень сложный спринт.

Обгонять на этой трассе непросто, особенно, когда гонка проходит в сокращённом формате, как в субботу. Тем не менее, я сделаю всё, чтобы отыграть позиции, и постараюсь собрать побольше информации о поведении машины в условиях гонки.

Важнее всего, что у нас есть скорость, которая позволяет бороться в средней группе. Так что я жду главную квалификацию, в которой, надеюсь, смогу выступить сильнее».

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