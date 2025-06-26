Алонсо: Наказывать надо не за ошибки, а за опасную езду

Перед началом австрийского гоночного уик-энда FIA впервые обнародовала перечень критериев оценки стандартов пилотирования в Формуле 1 и руководство для стюардов по штрафам. Хотя эти документы, в каждом из которых немало страниц, гонщикам давно известны, вполне логично, что сегодня в Шпильберге всех просили их прокомментировать.

С точки зрения Фернандо Алонсо, гонщика Aston Martin F1, всё несколько проще: «Я считаю, что в конечном итоге вы пилотируете так, как это для вас естественно, и при обгонах или защите позиции следуете своим инстинктам.

Но на случай контактов между машинами или каких-то прочих происшествий нужен свод правил, чтобы, руководствуясь ими, кто-то со стороны мог во всём разобраться и вынести решение. Не знаю, как поступают другие гонщики, но когда мне приходится обороняться на трассе, на протяжении всей моей карьеры я действую одинаково. Когда атакую – тоже. Я не думаю: «На этой странице сказано, что в 4-м повороте надо действовать так-то, значит, так и поступим».

Я пытаюсь обогнать соперника и не допустить контакта, потому что моя машина может пострадать, и тогда я не заработаю очков. Когда защищаю позицию, то стараюсь действовать жёстко, хотя иногда не стоит терять на это время, потому что тот, кто тебя догоняет, может следовать какой-то другой тактической схеме, или вообще не входить в число твоих непосредственных соперников.

Впрочем, какие-то эпизоды могут происходить лишь из-за того, что у тебя нет представления о картине гонки в целом, а ты решил сосредоточиться на борьбе с конкретным гонщиком. На самом деле лучше проиграть какой-то отдельный бой, но выиграть сражение в целом».

Макс Ферстаппен набрал уже 11 штрафных баллов, и если в этот уик-энд он получит за какое-либо нарушение правил ещё один, то ему грозит дисквалификация на одну гонку. Но если в Австрии всё обойдётся без осложнений, то два балла «сгорят», и такая угроза отступит.

У Алонсо своё отношение ко всей системе начисления штрафных баллов, и в очередной раз он говорил об этом сегодня: «Готовясь к уик-энду, мы обсуждаем величину дорожного просвета, углы развала колёс, работу резины и прочие аспекты. Штрафные баллы – вообще последнее, о чём я могу подумать. Повторю то, что я говорил ещё в прошлом году: я считаю, что штрафные баллы надо выписывать за опасную езду, а не за ошибки, допущенные гонщиком.

Если вы совершаете ошибку и пересекаете белую линию, потому что слишком агрессивно атакуете поворот или превышаете скорость на пит-лейн, или происходит ещё что-то подобное, то это просто ошибка, за которую надо выписывать 5-секундный штраф и т.д. А если посреди прямой вы выталкиваете кого-то на траву или позволяете себе другие подобные действия, то за это уже надо начислять штрафные баллы, потому что это опасная езда.

Так вот, в прошлом году я получил три штрафных балла, ставшие самым суровым моим наказанием за последние 25 лет: это были 20-штрафных секунд и ещё три балла к лицензии, хотя в том инциденте вообще не было контакта между машинами».

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