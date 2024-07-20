Дэн Фэллоуз о проблемах, мешающих Aston Martin

Во второй трети сезона Aston Matrin откатывается назад. Лишь в двух гонках из пяти последних команда заработала очки, в четверг в Венгрии Фернандо Алонсо назвал машину непредсказуемой. Технический директор команды Дэн Фэллоуз рассказал о причинах…

Дэн Фэллоуз: «Машины последнего поколения с граунд-эффектом очень сложны. Они чувствительны к высоте дорожного просвета, температуре окружающей среды, шинам и другим факторам. Всё это вызывает много проблем, когда мы хотим добавить прижимной силы или повысить эффективность машины.

Сейчас нет возможности прибавить прижимной силы, не вызвав при этом проблем со стабильностью или изменения характеристик. Мы видим, что при обновлении машины до определенного момента всё работает так, как мы ожидаем, но в итоге это не всегда подходит гонщику или не соответствует характеристикам машины. Идёт постоянная борьба в попытке добиться от машины большего.

Наша цель – решить эту проблему до конца текущего сезона. Мы делаем всё возможное. Детали, которые мы привезли в Венгрию в этот уик-энд, стали результатом огромных усилий людей на базе. Работа идёт круглосуточно, свет в технологическом кампусе никогда не гаснет. Все максимально заряжены на поиск решения. Это непрерывный процесс, и мы продолжим заниматься им, пока не решим проблему».

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