Українця номіновано на звання MVP Євробаскета U-20 у Дивізіоні Б. Він суттєво поступається майбутньому супернику в голосуванні

Підопічні Валерія Плеханова виграли свою групу та пройшли до чвертьфіналу, де зустрінуться з Грузією.

А на звання MVP претендує найрезультативніший гравець збірної України U-20 на турнірі – баскетболіст «Дніпра» Данііл Сипало.

У п'яти матчах групового етапу він проводить на майданчику трохи більше 23 хвилин у середньому за матч, за які набирає 15 очок, робить 12,2 підбирання, 1,2 асиста, 2 перехоплення та 1,8 блок-шота.

Лідирує в голосуванні (з величезним відривом у декілька сотень голосів усього за 5 годин після старту опитування) грузин Гіоргі Сулаберідзе. У нього на груповому етапі за понад 30 хвилин у середньому на майданчику 17,5 очок, 11,3 підбирання, 1 асист, 0,8 перехоплень та 1,0 блок-шот.

Він четвертий серед всіх гравців турніру за середньою кількістю очок за матч (Сипало на 11 місці) та четвертий за підбираннями (Сипало другий). Данііл окрім цього входить ще й у топ-5 за блок-шотами (разом із іншим українцем Максимом Кличком).

Голосування відбувається на офіційному сайті ФІБА ось тут.

Фото: ФІБА

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