НБА. Мемфис обыграл Миннесоту в битве за плей-офф, Индиана вырвала победу у Кливленда

Детройт был сильнее Нью-Йорка, Атланта и Милуоки уверенно выиграли свои матчи

В ночь на 11 апреля состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

За три дня до конца регулярки единственным поединком из пяти, который нес турнирную интригу, была лобовая битва за место в топ-6 Западной конференции между Мемфис Гризлис и Миннесотой Тимбервулвз. В итоге победу праздновали гости, благодаря 44 очкам Энтони Эдвардса и невероятной третьей четверти.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонс — Нью-Йорк Никс — 115:106 (29:35, 27:27, 29:23, 30:21)

Индиана Пэйсерс — Кливленд Кавальерс — 114:112 (28:23, 24:33, 29:26, 33:30)

Бруклин Нетс — Атланта Хокс — 109:133 (14:33, 31:36, 29:34, 35:30)

Милуоки Бакс — Нью-Орлеан Пеликанс — 136:111 (21:26, 41:28, 38:31, 36:26)

Мемфис Гриззлис — Миннесота Тимбервулвз — 125:141 (31:37, 41:30, 25:52, 28:22)

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