Пиастри: Я вполне уверен, что мы будем сильны весь год

McLaren более чем уверенно лидирует в Кубке конструкторов, оба гонщика британской команды стабильно зарабатывают очки, поднимались на подиум на всех уже состоявшихся этапах, а на двух из них одержали победы.

Оскар Пиастри не сомневается, что MCL39 остаётся самой быстрой машиной чемпионата, а также уверен, что особых изменений не произойдёт и после вступления в силу новых, более строгих требований FIA к гибкости определённых элементов аэродинамического обвеса, прежде всего антикрыльев.

Введение этих требования приурочено к испанскому этапу чемпионата, который пройдёт с 30 мая по 1 июня в Барселоне.

«Не думаю, что после этого произойдут какие-то слишком уж существенные изменения, – заявил австралийский гонщик. – Если честно, я не обсуждал эту тему с командой так уж подробно, а это, вероятно, тоже о чём-то говорит. Посмотрим, как всё будет складываться, когда мы доберёмся до Испании, но до этого пройдёт ещё немало гонок. Я вполне уверен, что мы будем сильны весь год.

Сейчас у нас самая быстрая машина, и она не так уж существенно отличается от той, что была у McLaren в прошлом сезоне. У нас много идей, но базовая концепция остаётся прежней.

Согласен, во всех ситуациях добиваться максимально возможных результатов на круге бывает непросто, и, по-моему, вы это видели. Тем не менее, если бы мне предложили на выбор любую из десяти машин чемпионата, я бы всё равно с удовольствием выбрал нашу».

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