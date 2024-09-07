Бортолето провёл свои первые тесты за рулём McLaren

Вчера сбылась давняя мечта Габриэля Бортолето, гонщика Формулы 2 и участника молодёжной программы McLaren: 19-летний бразилец провёл свои первые тесты за рулём машины Формулы 1.

На австрийской трассе Red Bull Ring он пилотировал MCL36, машину образца 2022 года в рамках частных тестов, организованных для него британской командой. Кстати, его карьерой последние два года занимается Фернандо Алонсо через принадлежащую ему компанию A14 Management.

«Я завершил свой первый день за рулём машины Формулы 1 и очень доволен, – поделился Бортолето. – Для меня это был особенный момент. С самых юных лет я мечтал когда-нибудь сесть за руль такой машины и проехать на ней много кругов – именно так всё и было. Я узнал много нового, ведь эта техника очень сильно отличается от всего, что я пилотировал раньше – ощущения почти нереальные!..

В общем, я просто очень рад и благодарен McLaren за то, что моя мечта сбылась, Надеюсь, вскоре у меня появится следующая подобная возможность».

Бортолето попал в молодёжную программу McLaren благодаря Эмануэле Пирро, бывшему гонщику Формулы 1, отвечавшему в команде из Уокинга за работу с юными талантами. Итальянец расстался с McLaren в минувшем апреле, когда ему было предложено возглавить комиссию FIA по гонкам на одноместных машинах.

Кстати, в 2020 году сын Пирро был гоночным инженером Бортолето, когда Габриэль выступал в итальянской Формуле 4. Ещё один любопытный момент заключается в том, что Кристофоро Пирро, старший сын Эмануэле Пирро, до недавнего времени работал в команде Sauber в роли одного из инженеров Валттери Боттаса. А теперь события развиваются так, что Бортолето может в следующем сезоне занять место финского гонщика в швейцарской команде – впрочем, пока это только предположения.

Неделю назад в Монце Бортолето выиграл воскресную гонку Формулы 2, и Пирро-старший одним из первых поздравил его с успехом. Теперь Габриэль занимает 2-ю строчку в личном зачёте серии.

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