Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Тренер чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа Дон Чарльз поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я верю, что Тайсон исправит свои ошибки и победит. С ним что-то случилось в первом бою, он будто убрал ногу с педали газа. Первый бой был близким, не считая девятый раунд, хотя Тайсону повезло, другой рефери мог бы остановить бой.

Тайсон не использовал многие вещи в первом бою. Даже свои габариты, я этим был удивлен. Верю, что Тайсон и его лагерь сделают все правильно, чтобы победить в реванше», – сказал Чарльз.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua