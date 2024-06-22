Билли Нельсон признался, действительно ли Баколе нокаутировал Усика

Instagram. Мартин Баколе и Александр Усик

Билли Нельсон, тренер супертяжа Мартина Баколе (20–1, 15 KO), рассказал, действительно ли его подопечный нокаутировал абсолютного чемпионата мира Александра Усика (22–0, 14 КО) в спарринге:

«Он спарринговал с Фьюри, Джошуа и Усиком и каждый раз держал себя в руках.

Он остановил [нокаутировал] Усика в спарринге, так почему бы ему не подумать, что он сможет его победить? Это факт, это факт. Я имею в виду, слышали ли вы когда-нибудь, чтобы Усик говорил, что этого никогда не было?», – сказал Нельсон.

Ранее сам Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге.

sport.ua