Тайсон ФЬЮРИ: «Какой-то идиот говорил разную х***ю, и мой отец его ударил»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

13 мая представители украинского боксера Александра Усика, который является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF устроили стычку с представителями чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри. В результате столкновения с представителем Усика Станиславом Степчуком Джон Фьюри, отец Тайсона, разбил лоб.

Тайсон Фьюри прокомментировал этот инцидент.

«Я видел, что какой-то идиот говорил разную х***ю, и мой отец его ударил. Это шоу-бизнес. Это команды бойцов, которые делают то, что и должны делать бойцы. Мой отец проделал фантастическую работу. Вдвое старше, и он дал тому парню по голове», – сказал Тайсон.

sport.ua