АПЛ. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:2. Гвардиола сдал самый тяжелый экзамен перед вероятным титулом

Это было гораздо труднее, чем кто-то мог бы подумать

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Накануне предпоследнего экзамена Пепа Гвардиолы в контексте борьбы за титул, Анге Постекоглу подготовил для него задание со звездочкой. Отбросим все разговоры о том, насколько многие болельщики "шпор" были бы не против поражения своей команды сегодня только ради того, чтобы чемпионом не становился "Арсенал", поговорим именно об этих двух командах и об этом матче.

Мики он де Вен на позиции левого защитника, Драгушин в центре обороны (его мы давненько не видели), нападающим ситуативно выступали сразу несколько игроков, чаще всего им был именно Бреннан Джонсон. Впрочем не только стартовый состав должен был удивить. Невероятная энергия и упругость команды Постекоглу сильно удивила "горожан" и многих болельщиков перед экранами.

Гвардиола не подготовил ничего особенного, его стандартный план и так обычно достаточно эффективен, чтобы выигрывать любой матч. И нужна была манкунианцам только победа, а как иначе? Ведь в противном случае судьба титула уже не будет в руках "Сити". Впрочем хозяевам не было до этого дела. Высокая линия обороны вместе с невероятным прессингом и быстрыми выходами в контратаки постоянно держали в напряжении парней Пепа.

Далеко не такого ожидал сам испанский специалист, вот только свои моменты они все еще находили. Сразу можно вспомнить свободные зоны и забегания от Кайла Уокера, удары от Фодена и Бернарду Силвы. Иногда не хватало точности, иногда спасал Викарио, а иногда и Драгушин выбивал уже с линии ворот. Подобной опасности у ворот Эдерсона мы хоть и не видели, но несколько перспективных атак от "шпор" все же было. После такого напряженного первого тайма все были в ожидании продолжения банкета во втором, правда хотелось голов.

В начале второй половины встречи Де Брюйне напомнил о своем пребывании на поле очень острым ударом в угол ворот Викарио, но голкипер успел среагировать и потянуть то, что почти всегда залетает. Все еще 0:0 и нервы у Гвардиолы и его команды начали расти в геометрической прогрессии, правда прервал эти нервные качели Эрлинг Холанд на 52-й минуте.

Передача от Бернарду под забегание в штрафную на Кевина Де Брюйне, который спокойно прострелил вдоль и никем не прикрытый Холанд спокойно отправил круглого в пустые ворота. Один из самых легких голов Эрлинга в его карьере, никак иначе. "Сити" был острее и "Сити" довел свое преимущество до логического взятия ворот, хотя энергичную преданность "шпор", по крайней мере до того пропущенного гола, также надо отмечать.

После пропущенного команда Постекоглу почему-то решила пойти на грубость, хотя, возможно, это было неумышленно. Сначала Сарр наступил на голеностоп Де Брюйне, затем Ромеро врезался ногой в Эдерсона. Оба эпизода завершились лишь желтыми карточками для футболистов хозяев поля. Однако это не украшает футбол в целом и "Тоттенхэм" в частности. Бразильскому голкиперу из-за этого столкновения пришлось досрочно покинуть поле, вместо него вышел Штефан Ортега. И замена Де Брюйне в то же время, вероятно, была связана с его повреждением. Вместо него появился Жереми Доку.

После этого "Тоттенхэм" вернул себе контроль над мячом и начал систематическую бомбардировку штрафной площадки гостей. Это было уже гораздо интереснее по сравнению с тем, что мы видели в начале второго тайма. И апогеем этого контроля и давления стала 86-я минута, на которой Джонсон запрессинговал Аканджи и сумел выбить мяч из-под ног у защитника "Сити", то Сон Хын Мин вышел один на один с Ортегой, однако свою дуэль кореец проиграл. Это был лучший шанс "шпор" сравнять счет и это был решающий момент чуть ли не во всей погоне за титул, но Ортега спас свою команду.

После этого от "горожан" сразу прилетел ответ. Пенальти заработал Жереми Доку, против него нарушил правила Педро Порро и это справедливый пенальти, который хладнокровно реализовал Эрлинг Холанд и оформил дубль. Невероятно сложный матч, который гости все же закрыли в компенсированное арбитром время. Эмоции, драйв, страсть и возвращение "Сити" на первое место в турнирной таблице накануне последнего тура. А что касается команды Постекоглу, то они уже потеряли все шансы попасть в топ-4, а опасность покинуть 5-е место и опуститься ниже остается, хоть и призрачная.

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Холанд (52, 90+1, с пенальти)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, Драгушин, ван де Вен — Бентанкур (Кулусевски, 55), Хойбьерг (Скипп, 85), Сарр (Ло Чельсо, 85) — Маддисон (Мур, 90+3), Джонсон, Сон

"Манчестер Сити": Эдерсон (Ортега, 69) — Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол — Ковачич, Родри — Силва, Де Брюйне (Доку, 69), Фоден — Холанд (Альварес, 90+5)

Предупреждения: Бентанкур (36), Сарр (57), Ромеро (65) — Ковачич (71), Фоден (88), Силва (90+11)

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