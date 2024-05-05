Довбик и Цыганков — в старте Жироны на матч с Барселоной

Жирона объявила стартовый состав на матч 34 тура Ла Лиги против Барселоны.

Украинские легионеры Артем Довбик и Виктор Цыганков начнут матч с первых минут .

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени. Смотреть игру можно на медиасервисе MEGOGO.

Состав Жироны

Отметим, что в случае победы Жирона впервые в истории выйдет в Лигу чемпионов. Также, мадридский Реал может досрочно стать чемпионом Испании, если Барселона потеряет очки в каталонском противостоянии.

Напомним, Цыганков пропустил два матча Жироны из-за травмы икроножной мышцы, однако вышел на замену в матче 33 тура против Лас- Пальмаса. Поединок завершился победой каталонцев, один из мячей забил Довбик.

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