Жерсон Родригеш покинул «Динамо» и перешел в Таиланд

Форвард «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш подписал контракт с таиландским клубом «Канчанабури Пауэр». Об этом сообщил президент команды Прават Китхаммакуннит. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Родригеш стал свободным агентом после завершения контракта с украинским клубом летом 2023 года. Напомним, что «Динамо» приобрело игрока в 2019 году за 2 миллиона евро у японского «Джубило Ивата». За время пребывания в Киеве Родригеш провел 53 матча, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

Карьера Родригеша в «Динамо» не обошлась без скандалов, и одним из самых громких эпизодов стало его условное осуждение на 18 месяцев. Теперь, перебравшись в Таиланд, он будет стремиться восстановить свою репутацию и показать лучший футбол в составе нового клуба.

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