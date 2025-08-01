Оливье Тилль подписал контракт с клубом «Прогрес»

28-летний атакующий полузащитник сборной Люксембурга Оливье Тилль подписал контракт с люксембургским клубом «Прогрес» из Нидеркорна. Футболист вернулся на родину и будет выступать за команду, подписав с ней трехлетний контракт на правах свободного агента. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Тилль ранее играл за украинские клубы «Ворскла» и ЛНЗ, а теперь продолжит свою карьеру в Люксембурге. Его переход стал важным событием для клуба «Прогрес», который рассчитывает на опыт игрока для укрепления состава.

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