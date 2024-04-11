Забарный признан лучшим игроком месяца в Борнмуте

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Украинский центральный защитник Илья Забарный стал лучшим игроком Борнмута в марте.

Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Украинец обошел в голосовании полузащитника Льюиса Кука и нападающих Антуана Семеньо и Доминика Соланке. Стоит отметить, что для Забарного это первая подобная награда в составе Борнмута.

Напомним, что в прошлом месяце Илья провел 4 игры за свою команду и отличился 1 забитым мячом в матче против. ;Лутона (4:3). В текущем сезоне украинский защитник не пропустил ни одной игры своего клуба в чемпионате Англии.

Раньше мы сообщили, что Забарный является игроком с наибольшим количеством проведенных минут в топ-5 чемпионатах в возрастной категории U-21.

champion.com.ua