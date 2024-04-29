Боевые нули: Заря и Оболонь не обнаружили сильнейшего в 26 туре УПЛ, луганчане впервые за 10 лет не сыграют в еврокубках

Фото: ФК Оболонь

Луганская Заря и киевская Оболонь сыграли вничью в матче Украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу сезона-2023/24.

Игра завершилась со счетом 0:0.

Луганцы потеряли математические шансы на попадание в еврокубки и прервали десятилетнюю серию выступлений на международном уровне.

В первой половине Заря больше держала мяч и имела неплохие поводы для взятия ворот, тогда как Оболонь строила собственную игру на контратаках и из-за «дыр» в защите оппонентов тоже много создавала моментов.

После большого перерыва преимущество луганчан в контроле мяча только увеличилось. Моментов у столичных подопечных Валерия Иващенко стало меньше. Матч оказался боевым, хотя в итоге счет в нем так и не был открыт.

Заря занимает 11 строчку в турнирной таблице, а киевская команда разместилась на 13 месте.

В следующем туре Оболонь 4 апреля дома сыграет с ЛНС. Луганчане 5 апреля будут принимать Полесье.

Чемпионат Украины по футболу — УПЛ 26 тур, 28 апреля

Заря — Оболонь 0:0 (0:0)

Заря: Турбаевский, Бутко, Батагов, Джордан, Вантух, Башич (Мишнев 79), Хахлев (Дришлюк 62), Кирюханцев (Рейс 62), Яцик (Горбач 46), Антюх (Мичин 62), Герреро

Оболонь: Федоровский, Лукьянчук (Суханов 72), Дубко, Карась, Осман (Нагиев 72), Чернов (Прокопенко 55), Черненко, Мороз (Косовский 60), Гриша (Мединский 46), Тарануха, Краснопир

Предупреждение: Башич 73

Обзор

Встреча Зари и Оболони в первом круге закончилась результативной победой луганцев со счетом 4:2.

В воскресенье, 28 апреля, также Александрия приедет в гости в Колос (начало — 15:30 по киевскому времени), а Кривбасс встретится с клубом Металлист 1927 (18:00 по Киеву).

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Напомним, накануне Динамо в меньшинстве вырвало победу над СК Днепр-1 (2:1), Шахтер разобрался с ЛНЗ (3:0), а Минай уверенно одолел. /p>

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