Мануэль Нойер стал четвёртым игроком, одержавшим 100-ю победу в ЛЧ

Вратарь “Баварии” Мануэль Нойер принял участие в матче против “Челси” в 1-м туре общего этапа (3:1).

39-летний немец стал четвертым игроком, одержавшим 100 побед в этом соревновании. Больше матчей в Лиге чемпионов выиграли только Криштиану Роналду (115), его бывший одноклубник Томас Мюллер (110) и Икер Касильяс (101). Таким образом, уже этой осенью Мануэль может стать рекордсменом по количеству побед в турнире среди голкиперов.

Нойер перешёл в “Баварию” из “Шальке” летом 2011 года за 30 млн евро.

www.ua-football.com