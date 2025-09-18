Connect with us
Футбол

Мануэль Нойер стал четвёртым игроком, одержавшим 100-ю победу в ЛЧ

Мануэль Нойер стал четвёртым игроком, одержавшим 100-ю победу в ЛЧ

    • Вратарь “Баварии” Мануэль Нойер принял участие в матче против “Челси” в 1-м туре общего этапа (3:1).

    39-летний немец стал четвертым игроком, одержавшим 100 побед в этом соревновании. Больше матчей в Лиге чемпионов выиграли только Криштиану Роналду (115), его бывший одноклубник Томас Мюллер (110) и Икер Касильяс (101). Таким образом, уже этой осенью Мануэль может стать рекордсменом по количеству побед в турнире среди голкиперов.

    Нойер перешёл в “Баварию” из “Шальке” летом 2011 года за 30 млн евро.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis