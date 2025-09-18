Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого веса Леннокс Льюис считает, что звездному проспекту Мозесу Итауме пока рано выходить на бой против украинца Александра Усика.

«У Итаумы светлое будущее. Но бой с Усиком? Он должен здесь не торопиться, никуда не спешить», – сказал Леннокс Льюис.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua