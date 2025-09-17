Джессика Боусас Манейро: “Костюк хорошо играла в важные моменты – думаю, именно это и сделало разницу”

Испанская теннисистка Джессика Боусас Манейро прокомментировала свое поражение от украинки Марты Костюк в четвертьфинале Billie Jean King Cup Finals



“Я думаю, это был тяжелый матч. Марта хорошо играла в отдельные моменты, в важные моменты. Думаю, именно это и сделало разницу. Она была стабильной все время. Я старалась действовать агрессивно, но сегодня это было сложно. Да, думаю, именно в тех моментах она играла лучше. На тай-брейке было непросто, потому что я пыталась что-то сделать, выиграть очко, завершить розыгрыш, но я видела, что мяч возвращался на мою половину корта снова и снова. Но это ее сильная сторона, это те правильные вещи, которые она делала. Теперь мне самой нужно сосредоточиться на тех вещах, над которыми мне надо работать.

Как было играть в этой атмосфере? Это было немного сложно, потому что поддержки было много именно у них. И Китай далеко от Испании, поэтому трудно иметь своих болельщиков на трибунах. Но в то же время я чувствовала, что здесь, в Китае, много людей любят теннис. Я это поняла ещё в прошлом году, когда впервые приехала сюда, и почувствовала то же самое сегодня”.

