Тренер "Кристал Пэлас" рассказал, сыграет ли ключевой защитник клуба в матче Лиги Конференций.

По словам Оливера Гласнера, капитан "орлов" Марк Гехи выйдет на еврокубковый матч. Однако, будущее защитника неопределенно.

"Это очень важно, что он играет — я разговариваю с Марком почти каждый день, и было ясно, что он сыграет в этом матче в Норвегии, а там посмотрим, что будет.

Но я знаю, что могу положиться на Марка и рассчитывать на него", – заявил Гласнер.