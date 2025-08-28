Connect with us
Футбол

Тренер Кристал Пэлас рассказал, сыграет ли ключевой защитник клуба в матче Лиги Конференций

    • Тренер "Кристал Пэлас" рассказал, сыграет ли ключевой защитник клуба в матче Лиги Конференций.

    По словам Оливера Гласнера, капитан "орлов" Марк Гехи выйдет на еврокубковый матч. Однако, будущее защитника неопределенно.

    "Это очень важно, что он играет — я разговариваю с Марком почти каждый день, и было ясно, что он сыграет в этом матче в Норвегии, а там посмотрим, что будет.

    Но я знаю, что могу положиться на Марка и рассчитывать на него", – заявил Гласнер.

    • В первом матче "Кристал Пэлас" обыграл "Фредрикстад" со счётом 1:0. Ответный матч пройдёт в Норвегии и начнётся в 19:00 по киевскому времени.

