Тренер "Кристал Пэлас" рассказал, сыграет ли ключевой защитник клуба в матче Лиги Конференций.
По словам Оливера Гласнера, капитан "орлов" Марк Гехи выйдет на еврокубковый матч. Однако, будущее защитника неопределенно.
"Это очень важно, что он играет — я разговариваю с Марком почти каждый день, и было ясно, что он сыграет в этом матче в Норвегии, а там посмотрим, что будет.
Но я знаю, что могу положиться на Марка и рассчитывать на него", – заявил Гласнер.
В первом матче "Кристал Пэлас" обыграл "Фредрикстад" со счётом 1:0. Ответный матч пройдёт в Норвегии и начнётся в 19:00 по киевскому времени.