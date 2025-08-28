Матч с 12 шайбами. Сборная Украины U-18 разгромила Польшу

ФХУ

Юношеская сборная Украины по хоккею U-18 провела первый матч турнира Olympic Hopes, который проходит в Венгрии. Соперником была юношеская команда Польши.

Состав этой команды должен стать базовым для сборной, которая в 2026 году сыграет на чемпионате мира в Дивизионе 1A. Польша будет одним из оппонентов на ЧМ.

Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу украинской команды, которая со старта игры действовала более активно и хорошо использовала свои моменты.

Правда, традиционно есть вопросы к игре в обороне и к количеству удалений (все шайбы пропустили в меньшинстве).

В пятницу команда сыграет против Франции U-18, а в субботу – с Венгрией U-18.

Турнир Olympic Hopes

Польша U-18 – Украина U-18 4:8 (1:0, 1:4, 2:4)

Шайбы: 1:0 – Прокурат (Богдал, – больш.), 18:08. 1:1 – Лучкин (Ратушняк, Коробкин, – больш.), 23:06. 1:2 – Бутко, 25:51. 1:3 – Смирных, 27:29. 1:4 – Коробкин, 38:41. 2:4 – Кот (Ванат, Давид, – больш.), 39:26. 2:5 – Полищук (Горков, Смирных), 41:04. 2:6 – Прокофьев (Лучкин, Воротеляк, – больш.), 43:46. 2:7 – Лучкин (Воротеляк, – больш.), 46:18. 3:7 – Космеда (Ванат, Хробочинский, – больш.), 49:02. 4:7 – Стричек (больш.), 58:23. 4:8 – Воротеляк (Бутко, Николаев, – п.в.), 59:47.

Вратари: Марчак – Колповский

