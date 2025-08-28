“Двери дрожали, и мы тоже”. Снигур, Стаховский и Свитолина – о ночном ударе РФ по Киеву

Представители украинского тенниса в соцсетях написали о российской атаке на столицу в ночь с 27 на 28 августа



Страна-агрессор нанесла очередной массированный удар по Киеву. В ночь на 28 августа российские войска атаковали столицу беспилотниками и ракетами, в результате чего по меньшей мере 18 человек погибли, более четырех десятков получили ранения, в том числе и дети. В целом последствия атаки фиксируются в семи районах города.

“Двери дрожали, и мы тоже”, – написала на своей странице в Instagram шестая ракетка Украины Дарья Снигур, украинская чемпионка юниорского Уимблдона-2019.

Лидер украинского тенниса Элина Свитолина, которая недавно приобрела собственное жилье в Киеве, сделала репост видео с атаки по городу и добавила эмодзи разбитого сердца.

Также прокомментировал удар по Киеву Сергей Стаховский, экс-теннисист, служащий в рядах СБУ: “Военной” целью во время атаки розиян сегодня утром была частная школа, которая существовала более 30 лет… И детский сад, который я посещал, когда был маленьким”.





btu.org.ua