Ева Лис: “Я хочу показывать людям, что теннисисты – это не только спортсмены, но и интересные личности”

Немецкая теннисистка украинского происхождения объяснила, почему важно говорить о проблемах в спорте и показывать жизнь теннисистов вне корта



“Вопрос равенства в теннисе по-прежнему остается очень серьезным. По сравнению с ATP, женский тур до сих пор очень далеко, поэтому я стараюсь делать все возможное, чтобы говорить об этих вещах. Думаю, еще одна большая тема – это хейт в соцсетях. Важно об этом говорить, ведь молчать – это не выход, если ты хочешь что-то изменить”, – говорит Лис.

23-летняя Ева активно ведет свои соцсети, особенно TikTok, где делится жизнью в туре с другой стороны. Именно благодаря искренности и креативности она стала интересной для таких крупных брендов, как Porsche, La Roche-Posay и Asics. Ее контент не только показывает ежедневные рутинные моменты теннисистки, но и передает легкость и юмор.



“Я люблю снимать видео, делать фото и смотреть на все под другим углом. Мне нравится творчество и то, что я могу показывать людям теннис с новой стороны. Чувствую, что не так много людей делают это по-другому, поэтому я получаю от этого удовольствие. Я люблю моду, люблю выводить свои хобби на другой уровень. И стараюсь не концентрироваться слишком сильно на теннисе вне корта, потому что могу немного сходить с ума.

Мне кажется, что у нас есть очень много классных личностей в туре, но они не всегда достаточно показаны миру. Люди видят нас только на корте, но вне его мы совсем другие. Я хочу показать, что мы не просто спортсмены, но и интересные люди. Особенно это касается моих друзей в туре. Я люблю показывать, насколько они круты и на корте, и за его пределами”, – отмечает Лис.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua