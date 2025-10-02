Хэмилтон: Спринт превратит этап в Сингапуре в лотерею

Льюис Хэмилтон переживает утрату близкого друга, бульдога Роско, но печальные мысли не отвлекают его от работы. В Сингапуре гонщик Ferrari заявил, что уже намного лучше понимает машину SF-25, и не сомневается, что высокие результаты обязательно придут.

Льюис Хэмилтон: «Я настроен оптимистично, поскольку на прошлом этапе было много позитивных моментов. Я определённо лучше чувствую себя за рулём, и в Сингапуре традиционно добивался хороших результатов. Мне очень интересно впервые проехать по этой трассе за рулём Ferrari и сравнить её с моими машинами прошлых лет, ведь характеристики SF-25 отличаются от них.

Посмотрим, удастся ли выступить лучше. Если мы квалифицируемся выше, то тогда сможем побороться за более высокий результат.

Я настроен позитивно, ведь после летнего перерыва лучше чувствую машину. Жаль, что этого не видно по результатам, но они обязательно придут. Надеюсь, это произойдёт уже в этот уик-энд».

В следующем году гоночный уик-энд в Сингапуре пройдёт в формате спринта. Семикратный чемпион мира рассказал, какие дополнительные трудности это создаст для гонщиков: «Со спринтом в Сингапуре будет действительно сложно, поскольку это одна из немногих трасс, на которой мы по-настоящему работаем во всех трёх тренировках.

С точки зрения борьбы в Сингапуре не лучшая трасса, поскольку для обгонов здесь нужно секундное преимущество, поэтому Формуле 1 пойдёт на пользу, если после единственной тренировки у нас будет спринт. Сингапур как Монако – обгонять очень сложно, и даже четыре зоны DRS не особо помогают.

В прошлом году на трассу не выезжал автомобиль безопасности, поэтому гонка получилась довольно скучной. Спринт сделает этап в Сингапуре больше похожим на лотерею и несколько скорректирует общую картину».

Источник