Маттиа Бинотто: Машину нужно продолжать дорабатывать

На первом этапе сезона в Австралии Sauber заработала шесть очков. Перед Гран При Китая в команде признали, что результат стал возможен благодаря переменчивой погоде, и для борьбы за очки на сухом асфальте машину необходимо продолжать дорабатывать.

Маттиа Бинотто, операционный и технический директор: «Гонка в Мельбурне стала обнадёживающим началом нашей кампании 2025 года, но сейчас мы уже сосредоточены на следующем гоночном уик-энде.

Переменчивая погода позволила нам собрать ценную информацию о том, насколько C45 быстра в разных условиях, а команда действовала безупречно, что стало большим плюсом. Очевидно, что переменчивая погода позволила нам заработать очки, но машину необходимо продолжать дорабатывать, чтобы стабильно бороться за очки в обычных гонках. Именно поэтому на данной стадии сезона критически важно использовать каждый шанс и продолжать оптимизировать машину.

Сейчас мы отправляемся в Шанхай, где формат со спринтом ещё более требователен к безошибочной работе. Одна тренировка означает, что правильная подготовка и быстрое принятие решений будут иметь критическое значение в борьбе за попадание в первую десятку.

Мы знаем, на каких позициях находимся, в чём должны прибавить, и готовы использовать любую возможность, которая может появиться в предстоящий уик-энд».

Нико Хюлкенберг: «Отличное начало сезона для команды в Мельбурне, которое придало нам позитивный настрой на Гран При Китая.

В уик-энд в формате со спринтом уровень напряжённости вырастает, а субботние сессии имеют ещё большее значение, чем обычно. Сразу после спринта нужно сконцентрироваться на квалификации к главной гонке. Наш подход останется неизменным – необходимо выжимать максимум в каждой сессии уик-энда и собирать как можно больше информации.

Мне нравится трасса в Шанхае. Цель в том, чтобы включиться в борьбу с самого начала, хорошо провести уик-энд и двигаться вперёд».

Габриэль Бортолето: «В Австралии я многому научился, и теперь жду возможности применить полученные опыт на следующем этапе. Формат со спринтом означает, что необходимо сразу включиться в борьбу, но я готов к этому вызову.

Я много времени работал на симуляторе в межсезонье, чтобы выучить трассу в Шанхае. Это определённо сложная трасса, и я рад возможности впервые на ней выступить. Нам необходимо выжимать максимум на каждом круге, когда это необходимо.

Моя цель – сделать ещё один шаг вперёд и побороться в спринте и главной воскресной гонке».

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