Усик впервые отреагировал на приказ от WBO и назвал следующего соперника

Всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала украинского боксера Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера.
Президент WBO Густаво Оливери дал Усику 30 дней, чтобы договориться с Паркером о бое.
Усик впервые отреагировал на решение WBO и назвал своего следующего соперника.
«В WBO сказали, что я должен защищать титул против Паркера? Сейчас цель нашей команды – сделать титульный бой с Даниэлем Дюбуа», – сказал Усик.
Ранее Паркер отреагировал на решение WBO относительно его возможного боя с Усиком.