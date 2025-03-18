Усик впервые отреагировал на приказ от WBO и назвал следующего соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала украинского боксера Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера.

Президент WBO Густаво Оливери дал Усику 30 дней, чтобы договориться с Паркером о бое.

Усик впервые отреагировал на решение WBO и назвал своего следующего соперника.

«В WBO сказали, что я должен защищать титул против Паркера? Сейчас цель нашей команды – сделать титульный бой с Даниэлем Дюбуа», – сказал Усик.

Ранее Паркер отреагировал на решение WBO относительно его возможного боя с Усиком.

sport.ua