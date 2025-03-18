Почеттино: Я хотел бы вернуться в Тоттенхэм

Бывший главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился своими мыслями о возможном возвращении в клуб.

"Я всегда чувствовал благодарность от Дэниеля Леви. Он всегда рядом. Да, ему пришлось уволить меня после пяти лет в клубе, но это решение, которое не касается наших отношений. Мы прошли через все взлеты и падения вместе.

Мы согласились прекратить сотрудничество без каких-либо конфликтов. Я помню, что когда я покинул клуб, то в одном из интервью сказал, что хотел бы когда-то вернуться в "Тоттенхэм", это правда. Сейчас я работаю в сборной США, поэтому я не собираюсь об этом говорить, но даже через шесть лет я хотел бы вернуться в "Тоттенхэм".