Алонсо: В Китае будет не до экспериментов

Фернандо Алонсо не заработал очков в Мельбурне, но считает, что в ближайших гонках новая машина Aston Martin продемонстрирует свой потенциал…

Фернандо Алонсо: «У машины есть слабые места, над которыми нам нужно поработать, но мы ведём борьбу в плотной группе с другими машинами, и если хорошо проведем уик-энд, то сможем заработать много очков.

Сейчас все дело в настройках. В Мельбурне мы продолжили экспериментировать и увидели разницу в поведении машины между третьей тренировкой и квалификацией. Это была та же машина, в такой же конфигурации, но с одними настройками она была более конкурентоспособна, с другими – менее, теперь нужно всё проанализировать и сделать верные выводы.

Впереди этап в Китае, он пройдёт в формате с субботним спринтом, с единственной тренировкой, в которой вам не до экспериментов, но ситуация одинаковая для всех. Все команды сейчас учатся работать со своими машинами, и мы не исключение».

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