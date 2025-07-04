Берра: Разница между Soft и Medium больше расчётной

Шинники Pirelli подвели итоги первого дня британского уик-энда, отметив, что три команды, а именно, Aston Martin, Williams и Haas уже в пятницу решили поработать с резиной Hard, и все их гонщики успели её опробовать на скоростной трассе в Сильверстоуне.

Однако в основном сегодня использовалась резина состава Medium, прежде всего на длинных сериях кругов, хотя некоторые пилоты даже над гоночным темпом работали на мягких шинах.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «Сильверстоун – одна из самых сложных трасс календаря, если говорить о работе резины, и не только из-за больших боковых нагрузках, которые воздействуют на шины во многих быстрых поворотах. Степень их износа здесь тоже весьма велика.

Определённые впечатления об этом мы получили сегодня за два часа тренировок, особенно по ходу второй сессии. Прежде всего это означает, что тактика одного пит-стопа хотя и возможна, но это будет уже рискованно.

Разница в скорости между резиной Soft и Medium несколько больше, чем показали наши изначальные расчёты, и стабилизировалась она на уровне полусекунды.

Гранулирование тоже проявляется, особенно на резине Soft и Medium, и мы полагаем, что так будет и в воскресенье по ходу гонки, учитывая, что температуры ожидаются более низкие, чем сегодня».

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