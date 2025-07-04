Уимблдон. Чемпионка Australian Open сенсационно проиграла теннисистке, не входящей в топ-100

Мэдисон Кис завершила свое выступление на турнире в Великобритании



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Третий круг

Мэдисон Кис (США, 6) – Лаура Зигемунд (Германия) 3:6, 3:6

Американская теннисистка занимающая восьмое место в мировом рейтинге, в третий раз в этом году проиграла сопернице, которая не входит в топ-100. В марте Кис уступила Александе Эале в Майами, а в прошлом месяце – Маркете Вондроушовой в Берлине.

Отметим, что американка три предыдущие сезона доходили минимум до 1/8 финала на Уимбдоне, а в 2023 году сыграла в четвертьфинале.

Лаура Зигемунд впервые за шесть выступление в основной сетке британского “мэйджора” сыграет в четвертом круге. Ранее немке не удалось пройти на этом турнире дальше второго раунда.

Следующей соперницей Зигемунд будет “лаки лузер” Солана Сиэрра из Аргентины.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua