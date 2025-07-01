Уимблдон. Квитова провела свой последний матч на турнире, Мбоко и Жакмо впервые обыграли соперниц из топ-30

На турнире в Великобритании завершились матчи первого круга



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Мирра Андреева (-, 7) – Маяр Шериф (Египет) 6:3, 6:3

Хейли Баптист (США) – Сорана Кырстя (Румыния) 6:7(0), 6:1, 6:2

Виктория Мбоко (Канада, LL) – Магдалена Френх (Польша, 25) 6:3, 6:2

Кэролайн Доулхайд (США) – Аранча Рус (Нидерланды) 6:2, 6:2

Вероника Кудерметова (-) – Чжу Линь (Китай) 6:3, 6:2

Эмма Наварро (США, 10) – Петра Квитова (Чехия, WC) 6:3, 6:1

Эльза Жакмо (Франция, Q) – Магда Линетт (Польша, 27) 6:7(7), 6:1, 6:4

Белинда Бенчич (Швейцария) – Алиша Паркс (США) 6:0, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан, 11) – Элина Аваненян (Армения) 6:2, 6:1

Юлия Стародубцева (Украина) – Франческа Джонс (Великобритания, WC) 1:6, 6:3, 6:1

София Кенин (США, 28) – Тэйлор Таунсенд (США, Q) 7:6(5), 6:2

Джессика Боусас Манейро (Испания) – Элла Зайдель (Германия, Q) 6:3, 6:2

Анастасия Захарова (-, Q) – Виктория Азаренко (-) 6:2, 2:6, 6:1

Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гауфф (США, 2) 7:6(3), 6:1

Виктория Мбоко (№97 WTA) провела дебютный матч на Уимблдоне и записала в свой актив первую победу над теннисисткой, входящей в топ-30 мирового рейтинга.

Петра Квитова, которая была чемпионкой Уимблдона в 2011 и 2014 годах, не смогла одержать победу над десятой ракеткой мира. Напомним, что чешка в прошлом году родила сына и вернулась на корт в феврале этого сезона. Перед стартом на турнире в Великобритании Квитова анонсировала завершение карьеры позднее в этом году.

Эльза Жакмо (№113 WTA) впервые в карьере обыграла соперницу из топ-30 рейтинга, прервав серию из девяти поражений в подобных встречах, и одержала первую победу в основной сетке Уимблдона.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua