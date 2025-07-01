Пиастри: В Сильверстоуне я покажу всё, на что способен

На прошедшем Гран При Австрии команда McLaren одержала четвёртый в сезоне победный дубль, а Ландо Норрис до пятнадцати очков сократил отставание в личном зачёте от Оскара Пиастри. Лидеры чемпионата готовы к продолжению борьбы в Сильверстоуне.

Ландо Норрис: «Следующая гонка в Сильверстоуне! Мой любимый уик-энд в сезоне и домашняя гонка McLaren. Кроме того, трасса сама по себе особенная, и на Гран При приедет моя семья, друзья и наши болельщики, которых будет так много, что поддержка команды выйдет на новый уровень. Я обязательно постараюсь помахать болельщикам, когда буду проезжать мимо, особенно мимо трибуны имени Ландо, которую я буду рад видеть полностью заполненной.

Учитывая всё сказанное, нас ждёт ещё один важный гоночный уик-энд, в который я хочу добиться максимума. После результата, показанного в Австрии, я хочу сохранить набранный темп в этот уик-энд и дать нашим домашним болельщикам повод для праздника».

Оскар Пиастри: «Гонка в Австрии получилась очень обнадёживающей – было очевидно, что у нас есть темп. Мы узнали кое-что новое, и на Гран При Великобритании я готов показать всё, на что способен.

Мне всегда везло с тем, что меня потрясающе принимали в Сильверстоуне. Здорово быть частью команды, для которой эта гонка домашняя. Спасибо всем на трассе и на базе, кто проделал отличную работу с машиной».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Этот уик-энд особенный для нас, ведь это домашняя гонка команды и Ландо. Будет здорово увидеть многих коллег и болельщиков в цветах папайи на трибунах. Мы надеемся добиться результата, который можно будет отпраздновать.

Мы официально подошли к завершению первой половины сезона 2025 года. Хороший момент, чтобы оценить напряжённую работу, которая вывела нас в лидеры обоих чемпионатов, но были и сложности благодаря острой конкуренции с соперниками.

Мы продолжим концентрироваться на собственных задачах, зная, что оставшаяся часть сезона потребует от всех нас невероятных усилий в этом очень напряжённом сезоне Формулы 1».

Источник