Лиам Лоусон: Этот успех – заслуга команды!

В Австрии, на домашней трассе Red Bull, очки заработал только один гонщик двух команд компании – Лиам Лоусон из Racing Bulls закончил гонку шестым…

Лиам Лоусон (6-й): «Отличный уик-энд. Я рад, что на этот раз всё прошло хорошо. Сезон складывается непросто, но в этой гонке мы были быстры в нужный момент, и смогли довести дело до конца.

После первого круга я подумал, что всё кончено, но команда приняла смелое решение о стратегии с одним пит-стопом, и всё получилось. Этот успех – заслуга команды!Они невероятно усердно работали, я ими горжусь.

Машина была быстра по ходу уик-энда, мы постоянно вносили небольшие коррективы, чтобы сделать её ещё лучше. Теперь наша цель — сохранить этот импульс до конца сезона. Нам нужно взять весь позитив, продолжать бороться и зарабатывать очки».

Айзек Хаджар (12-й): «Неудачный день. Я хорошо провёл гонку и рассчитывал заработать очки. Стратегия сработала, машина позволяла ехать в высоком темпе, но за 15 кругов до финиша я повредил днищу в первом повороте и с этого момента терял больше секунды. Очень жаль, что так произошло – у нас был шанс заработать очки двумя машинами.

В целом, команда проделала отличную работу в этот уик-энд, добившись серьёзного прогресса. С нетерпением жду продолжения борьбы в Сильверстоуне – осталось лишь несколько дней».

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