В Haas не готовы предложить Берману контракт на 2025-й

В прошлом сезоне Оливер Берман провёл две тренировки за рулём Haas в Мехико и Абу-Даби, и в 2024-м у него запланировано участие в свободных заездах на шести этапах. Руководитель команды Айо Комацу высоко оценил выступления Оливера в Джидде, но не планирует подписывать с ним контракт на 2025 год.

«В Джидде не самая простая трасса, чтобы сесть за руль только в третьей тренировке, поэтому я очень рад за него – впечатляющее выступление, – поделился мнением Комацу после финиша Гран При Саудовской Аравии. – Полагаю, Оливер заслуживает шанса в следующем году.

Предложим ли мы ему контракт? Если не брать во внимание штраф, то Кевин Магнуссен фантастически провёл гонку. Нико Хюлкенберг тоже отлично выступил. Могу ли я прямо сейчас сказать, что Берман будет нашим гонщиком в следующем году? Основываясь на выступлениях в Джидде, нашими гонщиками будут Нико и Кевин».

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