Лео Турини: Ferrari выступила откровенно плохо

В Австралии Ferrari явно не оправдала ожиданий своих болельщиков. Лео Турини, опытнейший итальянский автоспортивный журналист и страстный поклонник Скудерии, не стал сдерживать эмоций в оценке выступления любимой команды на первом этапе сезона…

Хочу облегчить задачу тех, кто всегда и во всём ищет оправдания, а такие люди есть.

Согласен, это была только самая первая гонка.

Да, до конце сезона остаётся ещё 23.

Не спорю, в прошлом году мы видели, что отыграться всё-таки можно.

И если бы не ошибка в выборе момента для последнего пит-стопа, Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон могли бы подняться на более высокие позиции.

Но я не буду заниматься апологетикой, а сразу назову вещи своими именами. Ferrari в Мельбурне выступила откровенно плохо.

Леклер не мог ехать в темпе Джордже Расселла, хотя тот был намного медленнее Макса Ферстаппена и обоих гонщиков McLaren. Хэмилтон на целую вечность застрял позади машины Williams. И словно в насмешку мы оказались ещё и позади Sauber с Aston Martin, а это вообще скандал.

С какой стороны ни посмотри, но подобный подход иначе как катастрофой не назовёшь.

Времени изжить всех демонов ещё достаточно, но пока ничего, кроме сильной депрессии, я не испытываю. В Австралии машина SF-25 показала себя далеко не лучшим образом. Точка.

Было явно видно, что у гонщиков в процессе пилотирования возникают постоянные сложности.

Всю зиму команда радовала всех рассказами о том, как хорошо всё складывается – и что теперь? Будем надеяться, что в следующем году мы уж точно начнём побеждать? Или итальянским болельщикам остаётся утешаться тем, что Кими Антонелли выступил по-настоящему здорово?

В любом случае, Ландо Норрису в этом сезоне следует опасаться только Ферстаппена, да и то не так уж сильно.

В общем, посмотрим, как всё сложится в Китае, но пока расклады такие: если под конец чемпионата 2024 года мы уже почти догнали McLaren – а ведь было именно так! – то совсем уж плохо начинать следущий сезон никуда не годится. Тем более что технический регламент остался прежним.

Пока мысли вот такие. Но всё-таки будем надеяться на лучшее.

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