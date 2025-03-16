Это в последний раз. Реал откажется играть в матчах Ла Лиги, если не будет выполнено одно требование

"Реал" откажется играть в матчах Ла Лиги, если не будет выполнено одно требование

Карло Анчелотти заявил, что если между матчами интервал будет меньше 72 часов – клуб не выйдет на поле.

Матч против "Вильярреала" в Ла Лиге начался менее чем через 67 часов после завершения матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".

"Я думаю, что сегодня — последняя игра, в которой мы будем играть с перерывом менее 72 часов. Мы больше никогда так не сделаем. Мы дважды просили Ла Лигу изменить время игры, но ничего не вышло, но это в последний раз", – сказал итальянский тренер.

Про информации The Athletic, представители Ла Лиги заявили, что "Реал" не подавал заявку до 25 февраля, как того требует регламент. Клуб подал заявку, когда стало известно расписание матчей.

Профсоюзы обратились в ФИФА с просьбой о 72-часовом перерыве между матчами. Там ответили, что это не обязательное требование, и Ла Лига отвечает за расписание матчей чемпионата.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Реал" обыграл "Вильярреал" со счётом 2:1.

www.ua-football.com