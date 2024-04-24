В Испании рассказали о состоянии Яремчука перед матчем Ла Лиги против Барселоны

Украинский нападающий Валенсии Роман Яремчук провел первую тренировку после травмы, которую он получил в матче 30 тура Ла Лиги против Мальорки.

Об этом сообщает AS.

Однако отмечается, что он работал по индивидуальной программе и под наблюдением реабилитолога. Участие украинца в игре 33 тура испанского чемпионата против Барселоны под вопросом.

Поединок состоится в понедельник, 29 апреля. Начало матча в 22:00, прямая трансляция будет доступна на Мегого.

Напомним, в рамках 32 тура Ла Лиги Валенсия минимально уступила Бетису. Сейчас «летучие мыши» занимают 8 строчку турнирной таблицы и отстают от шестого Реала Сосьедад на 4 балла.

Яремчук покинет Валенсию по окончании сезона

champion.com.ua