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Футбол

Нидерланды – Англия. АУДИО онлайн трансляция полуфинала ЕВРО

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Нидерланды – Англия. АУДИО онлайн трансляция полуфинала ЕВРО

Getty Images_

    • UA-Футбол организует комментарий второго полуфинального поединка между сборными Нидерландов и Англии.

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    Наверное, большинство нейтральных болельщиков жаждет вылета команды Гарета Саутгейта с чемпионата Европы. На данный момент "три льва" демонстрируют скучный, прагматичный и в целом крайне неинтересный футбол. Тем не менее, Англия уверенно идет к своей цели. Остановят ли ее Нидерланды? Смогут ли зажечь так же, как с Турцией? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

    АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 10 июля – в 21:55 по киевскому времени.

    Комментатор: Роман Синчук

    www.ua-football.com

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