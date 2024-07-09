Нидерланды – Англия. АУДИО онлайн трансляция полуфинала ЕВРО

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

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UA-Футбол организует комментарий второго полуфинального поединка между сборными Нидерландов и Англии.

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Наверное, большинство нейтральных болельщиков жаждет вылета команды Гарета Саутгейта с чемпионата Европы. На данный момент "три льва" демонстрируют скучный, прагматичный и в целом крайне неинтересный футбол. Тем не менее, Англия уверенно идет к своей цели. Остановят ли ее Нидерланды? Смогут ли зажечь так же, как с Турцией? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 10 июля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук

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