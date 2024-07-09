Уэббер: Победа очень важна для Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы 1 Марк Уэббер считает, что долгожданная победа очень важна для Льюиса Хэмилтона…

Марк Уэббер: «В Сильверстоуне Льюис включил «режим зверя», в котором чувствует себя как дома. Думаю, это произошло в конце первого отрезка – все заговорили о приближении дождя, а он почувствовал запах крови. Как акула в океане.

Хэмилтон подумал: «У меня есть шанс и опыт. Я буду прессинговать всех». Он развернул эту гонку на себя, принимал ключевые решения, вел команду. «Это то, чего я хочу. Это то, что я хочу, и что сделаю. Так что не волнуйтесь», – давал он понять.

Я большой поклонник Льюиса. Знаю, я говорил, что он оказался на задворках и спрашивал себя, где он черпает мотивацию. Но если дать ему такую вспышку, как мы увидели в Сильверстоуне, это ему очень поможет.

Для человека его уровня эта победа, безусловно, очень важна. А еще для такого человека, как он, когда у тебя в шкафу более сотни победных кубков, но ты по-прежнему параноидально стремишься к совершенству во всём. Он, как Рафаэль Надаль, всё время спрашивает себя: «Я по-прежнему смогу это сделать?»

У Хэмилтона планка установлена так высоко, что если он поднимется на этот уровень, то берегись. Это один из ключевых моментов в его жизни. Возможно, это его последняя победа, но в Сильверстоуне, с того момента, как погасли огни стартового светофора, он взялся за дело и довёл его до конца».

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