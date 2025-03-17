Комацу: Важно было финишировать двумя машинами

В Haas F1 не заработали очков в Мельбурне, но постарались собрать максимум информации о машине…

Айо Комацу, руководитель команды: «Учитывая проблемы с машиной по ходу уик-энда, мы знали, что в гонке придётся непросто, но было важно финишировать двумя машинами.

Нужно было собрать как можно больше данных, получить обратную связь от гонщиков, сработаться с новыми членами команды в инженерном составе. И я очень рад, что наши новые инженеры справились со своей работой. Данные и комментарии, полученные в гонке, помогут нам с доработкой VF-25 в ближайшем будущем».

Эстебан Окон (13-й): «В гонке машина оказалась недостаточно эффективной, поэтому мы не смогли бороться за очки. К сожалению, мне не удавалось удержаться за более быстрыми машинами. Нужно найти причину – мы рассчитывали на гораздо лучшее выступление, но я уверен – мы всё исправим».

Оливер Берман (14-й): «Сегодня важно было проехать максимально возможную дистанцию и собрать информацию о машине. Я всё сделал верно и вполне доволен своим выступлением. В некоторых моментах мы потеряли немного времени, но когда ты не борешься за очки, самое время работать с машиной. Пора двигаться дальше, впереди Китай».

Источник