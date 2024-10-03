В McLaren довольны, что отвлекли внимание соперников

Руководитель команды McLaren Андреа Стелла доволен тем, что соперники потратили много времени и сил, изучая конструкцию заднего антикрыла на его машинах…

Андреа Стелла: «Я рад, что наше заднее антикрыло привлекло столь пристальное внимание. Это означало, что соперники не сосредоточены на своей машине, а смотрят по сторонам.

Формула 1 – это сложная маргинальная игра. Я постоянно повторяю своей команде: «Сосредоточьтесь на себе».

Когда к команде приковано столько внимания, соперники работают в этом направлении, анализируют, общаются с FIA. Они тратят своё время и силы на ерунду, отвлекаясь от главного. И я, как представитель McLaren, очень этому рад.

Мы готовим технические решения, которые могут быть достаточно сложными, но полностью соответствующими регламенту. Если соперникам больше нравится разрушать чужие идеи вместо того, чтобы реализовывать свои, то пусть продолжают. Нас это полностью устраивает».

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